OPA Falck Renewables, risultati provvisori: Green BidCo oltre il 95%

(Teleborsa) - Falck Renewables, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, ha comunicato i risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Green BidCo (veicolo di Infrastructure Investments Fund), che è terminata nella giornata di ieri. Sono state portate in adesione all'offerta 76.272.980 azioni, rappresentative del 23,393% del capitale.

A queste vanno sommate le 4.644.707 azioni acquistate al di fuori dell'offerta (pari all'1,425% del capitale), le 609.499 azioni proprie (pari allo 0,187% del capitale) e le 229.565.825 azioni già di titolarità dell'offerente (pari al 70,407% del capitale). Green BidCo arriva quindi a detenere complessive 311.093.011 azioni, pari al 95,411% del capitale (incluse le azioni proprie).

Essendo un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia. Alla luce dei risultati provvisori, Green BidCo rende noto che: la riapertura dei termini non avrà luogo; essendo venuto a detenere una partecipazione superiore al 95% del capitale, risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'obbligo di acquisto. Si avvicina quindi il delisting della società da Piazza Affari.

(Foto: Johanna Montoya on Unsplash)