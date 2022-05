OPA Falck Renewables, adesioni al 9,6%

Mercoledì 4 Maggio 2022, 18:15







(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Green BidCo (veicolo di Infrastructure Investments Fund) sulle azioni Falck Renewables, risulta che oggi, 4 maggio 2022, sono state presentate 331.109 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 9.256.495, pari al 9,654% dell'offerta.



L'offerta, iniziata l'11 aprile 2022, terminerà il prossimo 10 maggio 2022. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie di Falck Renewables acquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 maggio 2022 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.









(Foto: Johanna Montoya on Unsplash)