10 Marzo 2021

(Teleborsa) - Alta Global, fondo russo che ha una partecipazione di oltre il 5% nel Credito Valtellinese, ha invitato Credit Agricole ad alzare la sua offerta per rilevare il controllo dell'istituto di credito italiano. "Al prezzo di offerta attuale, Alta Global non aderirà all'offerta - ha detto Viatcheslav Pivovarov, CEO della società di investimento (precedentemente chiamata Altera Capital), a Bloomberg - In questa fase, non riflette il valore equo di Creval".

A novembre, Credit Agricole Italia aveva lanciato un OPA da 10,5 euro per azione, che valutava Creval circa 737 milioni di euro. "Riteniamo che la valutazione totale di M&A per azione per Creval sia compresa tra 15 euro e 22 euro", ha detto Pivovarov, che ha comunque sottolineato di accogliere con favore l'offerta dell'istituto francese, in quanto "d'accordo con la sua logica strategica".

Se l'operazione andasse in porto, Credit Agricole, che negli ultimi mesi è salita al 17% della banca lombarda, rafforzerebbe la sua presenta nel Nord Italia (raddoppiando la sua quota di mercato in Lombardia) e consoliderebbe il suo ruolo di sesta banca al dettaglio nel Paese.