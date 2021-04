15 Aprile 2021

(Teleborsa) - Credit Agricole Italia ha deciso di alzare il corrispettivo dell'Offerta sulle azioni Creval da 10,500 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti) per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta, a 12,200 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente).

Lo ha reso noto la banca, in una nota diffusa ieri in tarda serata, aggiungendo che "qualora - ad esito dell'Offerta e per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, in conformità alla normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione - l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente (la 'Soglia 90%'), l'Offerente riconoscerà, ad integrazione del Nuovo Corrispettivo, un corrispettivo addizionale pari ad Euro 0,300 per ciascuna Azione portata in adesione (il 'Corrispettivo Addizionale').

Pertanto, ove l'Offerta andasse a buon fine, alla Data di Pagamento del 26 aprile 2021 gli Aderenti riceveranno: nel caso in cui la Soglia 90% non sia superata, il Nuovo Corrispettivo di Euro 12,200 (cum dividendo) per Azione; nel caso in cui la Soglia 90% sia superata, il Nuovo Corrispettivo e il Corrispettivo Addizionale di Euro 0,300 (cum dividendo) per Azione per un corrispettivo complessivo di Euro 12,500 (cum dividendo) per Azione.

Nei giorni scorsi, l'imprenditore francese Denis Dumont, che con la sua holding Dgfd controlla il 6,15% del Creval, era uscito allo scoperto sull'OPA promossa da Credit Agricole, invitando la banca francese ad aumentare il prezzo dell'offerta.

Il Nuovo Corrispettivo - si legge nella nota di Credite Agricole Italia - incorpora un premio del 41% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni al 20 novembre 2020 (ossia l'ultimo Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Annuncio) e del 78,8% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali delle Azioni nei sei mesi precedenti il 20 novembre 2020.

In caso di superamento della Soglia 90%, il corrispettivo complessivo di Euro 12,500 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) (pari al Nuovo Corrispettivo integrato con il Corrispettivo Addizionale) incorporerebbe un premio del 44,5% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni al 20 novembre 2020 (ossia l'ultimo Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Annuncio) e dell'83,2% rispetto alla media aritmetica, ponderata per i volumi scambiati, dei prezzi ufficiali delle Azioni nei sei mesi precedenti il 20 novembre 2020.