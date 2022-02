OPA Cerved, Castor emette obbligazioni senior per 1,4 miliardi di euro

Lunedì 7 Febbraio 2022, 12:45







(Teleborsa) - Castor SpA ha annunciato il collocamento di 1,4 miliardi di euro di titoli senior garantiti a tasso fisso e titoli senior garantiti a tasso variabile con scadenza 2029. I proventi dell'offerta saranno utilizzati, direttamente o indirettamente, per rifinanziare l'indebitamento contratto per finanziare l'acquisizione di Cerved Group, rifinanziare il debito esistente di Cerved Group e delle sue controllate, e pagare commissioni e spese di transazione connesse all'OPA.



Come già comunicato da Castor, Borsa Italiana ha disposto che le azioni di Cerved Group siano sospese dalla negoziazione su Euronext Milan nelle sedute del 7 e 8 febbraio 2022 e revocate dalla quotazione e negoziazione a partire dalla seduta del 9 febbraio 2022.