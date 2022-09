OPA Cellularline, adesioni al 21/09/2022

Mercoledì 21 Settembre 2022, 18:00







(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa da 4 SIDE S.r.l. (società il cui capitale sociale è interamente detenuto da Esprinet), sulle azioni di Cellularline, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, risulta che oggi, 21 settembre 2022, sono state presentate 500 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 10.300, pari allo 0,04710% dell'offerta.



L'offerta è iniziata il 19 settembre 2022 e terminerà il 14 ottobre 2022. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Cellularline acquistate sul mercato nei giorni 13 e 14 ottobre 2022 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.