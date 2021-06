OPA Carraro, prorogato nuovamente il periodo di adesione

(Teleborsa) - In relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly su massime 21.331.916 azioni ordinarie di Carraro, rappresentative del 26,76% circa del capitale sociale, l'offerente ha deciso di prorogare il periodo di adesione fino al 18 giugno per predisporre un supplemento al documento di offerta nell'auspicio di ottenere in tale periodo di tempo le necessarie autorizzazioni dalla Banca Finanziatrice e da Consob.

Come già comunicato nella prima proponga del periodo di offerta, Fly ha avviato le negoziazioni con la Banca Finanziatrice e sta valutando anche la possibilità di abbassare la condizione di efficacia dell'offerta dal 95% all'85% previa modifica dell'offerta ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Emittenti e pubblicazione del necessario supplemento al documento di offerta di cui si è già avviata la predisposizione al fine di sottoporlo alla necessaria approvazione della Consob quanto prima.

Resta ferma l'intenzione dell'offerente di procedere, ad esito dell'offerta, al delisting della società da Piazza Affari, sottolinea Fly in una nota.