OPA BFC Media, al via lunedì 25 aprile

Giovedì 21 Aprile 2022, 15:30







(Teleborsa) - BFC Media, digital e media company quotata all'Euronext Growth Milan, comunica che IDI (società controllata da Danilo Iervolino) ha promosso l'OPA obbligatoria per l'acquisto delle restanti azioni BFC Media non possedute dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto al prezzo di 3,75 euro per azione.



L'OPA partirà lunedì 25 aprile 2022 e terminerà il 13 maggio 2022.



L'offerta - precisa la società nella nota - non è finalizzata alla revoca delle azioni di BFC Media dalla quotazione sull'Euronext Growth Milan.

Si ricorda che l'OPA avviene ad esito dell'acquisto di una partecipazione pari al 51% del capitale della società da parte di IDI secondo quanto stabilito nell'accordo quadro, raggiunto lo scorso marzo, tra IDI, J.D. Farrods Group Luxembourg e Denis Masetti, per l'ingresso della stessa IDI nel capitale di BFC Media. L'esecuzione dell'operazione è avvenuta in data 29 marzo 2022.