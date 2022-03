OPA Banca Intermobiliare, Trinity sale al 96,5%: verso delisting

Venerdì 25 Marzo 2022, 20:30







(Teleborsa) - Trinity Investments ha raggiunto il 96,53% del capitale di Banca Intermobiliare, private bank indipendente quotata su Euronext Milan. Risulta così avverata la condizione soglia (di possedere almeno il 95% del capitale) dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria e il titolo si appresta a lasciare Piazza Affari. A seguito dell'adempimento della procedura congiunta (senza riapertura termini), Borsa Italiana disporrà il delisting tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del diritto di acquisto.



Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del periodo di adesione all'OPA risultano portate in adesione 210.798.607 azioni, rappresentative del 9,04% del capitale sociale e dei diritti di voto di Banca Intermobiliare e pari al 72,30% delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo pari a 10.329.131,74 euro.