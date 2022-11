OPA Banca Finnat, adesioni al 67% nell'ultimo giorno

Martedì 15 Novembre 2022, 19:00







(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa dal veicolo della famiglia Nattino sulle azioni ordinarie di Banca Finnat Euramerica, già controllata dalla stessa famiglia e quotata su Euronext STAR Milan, risulta che oggi, 15 novembre 2022, sono state presentate 3.503.593 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 28.677.255, pari al 67,246% dell'offerta.



L'offerta è iniziata il 24 ottobre 2022 ed è terminata oggi, il 15 novembre 2022. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Finnat acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 novembre 2022 non sono state apportate in adesione all'offerta.



L'offerente aveva già comunicato che (assieme alle persone che agiscono di concerto) ha superato la soglia del 95%. Essendo superata questa soglia, troveranno applicazione le disposizioni per l'adempimento dell'obbligo di acquisto e per l'esercizio del diritto di acquisto (Procedura Congiunta).