OPA Atlantia, avverata condizione ASPI. Lancio atteso a fine estate

Venerdì 6 Maggio 2022, 20:45







(Teleborsa) - Si è avverata una delle condizioni per il lancio dell'OPA su Atlantia. Schemaquarantatre, il veicolo tramite il quale sarà lanciata l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, ha evidenziato in una nota che nella giornata di ieri (5 maggio 2022) è stato perfezionato il closing dell'operazione di cessione della partecipazione detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia (ASPI), pari all' 88,06% del capitale e dei diritti di voto. Viene anche ricordato che il 4 maggio 2022 è stato depositato presso Consob il Documento di Offerta.



Secondo indiscrezioni di stampa, la famiglia Benetton e il fondo statunitense Blackstone dovrebbero lanciare l'OPA alla fine dell'estate. Prima dell'avvio dell'operazione servono infatti diversi via libera da parte delle autorità, tra cui Consob, Banca d'Italia e Banca di Spagna. In particolare, la Banca d'Italia ha la supervisione di Telepass (in quanto società di pagamento), mentre Consob deve approvare il prospetto.