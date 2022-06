OPA AS Roma, adesioni al 7,4%

Venerdì 24 Giugno 2022, 18:45







(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC sulle azioni di A.S. Roma, risulta che oggi, 24 giugno 2022, sono state presentate 495.017 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 4.662.076, pari al 7,4% dell'offerta.



L'offerta è iniziata il 13 giugno 2022 e terminerà l'8 luglio 2022. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie di A.S. Roma acquistate sul mercato nei giorni 7 e 8 luglio 2022 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.