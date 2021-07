ONU, prezzi food commodity scendono per la prima volta in 12 mesi

Giovedì 8 Luglio 2021, 12:15

(Teleborsa) - I prezzi globali delle materie prime agro-alimentari sono scesi a giugno per la prima volta in 12 mesi, secondo un nuovo rapporto delle Nazioni Unite. Il FAO Food Price Index si è attestato a 124,6 punti nel sesto mese dell'anno, in calo del 2,5% rispetto a maggio, ma è ancora del 33,9% più elevato rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Il FAO Food Price Index tiene traccia delle variazioni dei prezzi internazionali delle materie prime alimentari più scambiate a livello globale. Il calo di giugno ha riflesso il calo dei prezzi degli oli vegetali, dei cereali e, seppure in misura più contenuta, dei prodotti lattiero-caseari, che hanno più che compensato le quotazioni generalmente più elevate di carni e zuccheri.

In particolare, l'indice dei prezzi dell'olio vegetale è sceso del 9,8% nel mese, segnando un minimo di quattro mesi. L'Indice dei prezzi dei cereali è sceso di un più moderato 2,6% da maggio, ma è rimasto superiore del 33,8 percento rispetto al suo valore di giugno 2020. I prezzi internazionali del mais sono scesi del 5%, guidati dal calo dei prezzi in Argentina. I prezzi del grano sono diminuiti leggermente dello 0,8%, con una prospettiva globale favorevole supportata da migliori prospettive di produzione in molti produttori chiave.

L'Indice dei prezzi dello zucchero si è mosso contro la tendenza generale dei prezzi alimentari, aumentando dello 0,9% su base mensile, segnando il terzo aumento mensile consecutivo e raggiungendo un nuovo massimo pluriennale. Le incertezze sull'impatto delle condizioni meteorologiche sfavorevoli sui raccolti in Brasile, il più grande esportatore mondiale di zucchero, hanno esercitato pressioni al rialzo sui prezzi.

Anche l'indice dei prezzi della carne della è aumentato del 2,1% nel mese fino a giugno, continuando gli aumenti per il nono mese consecutivo e posizionando l'indice del 15,6% al di sopra del suo valore nel mese corrispondente dello scorso anno, ma ancora dell'8% al di sotto del picco raggiunto ad agosto 2014.