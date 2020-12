© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sarà lo statunitenseil primo, la fondazione creata a maggio dall'per, anche visto il taglio dei finanziamenti da parte dell'amministrazione Trump. Soni entrerà a far parte della nuova Fondazione a, dopo otto anni con la"Parte di ciò che sto facendo e portando alla fondazione è l'orientamento del settore privato, che può e deve fare di più per garantire un accesso equo e rapido alle nuove tecnologie in tutto il mondo", ha detto Soni in un'intervista all'Associated Press, aggiungendo che la suae che la fondazione assumerà ildel "COVID-19 Solidarity Response Fund", illanciato a marzo per la pandemia e che finora ha raccoltoSoni è stato anchesenior della, che quest'anno è risultata il secondo maggior sostentore del bilancio dell'OMS dopo la Germania. Soni ha spiegato che che crede che l'OMS abbia bisogno di più flessibilità nella raccolta fondi, anche se gli USA riprenderanno a finanziarla, come ha annunciato di voler fare il presidente eletto"Anil è un innovatore comprovato nel campo della salute globale e ha trascorso due decenni al servizio delle comunità affette da HIV/AIDS e altre malattie infettive - ha dichiarato Tedros Adhanom- Si è guadagnato la mia fiducia quando lui e il suo team dellahanno lavorato fianco a fianco del Ministero della Salute in Etiopia per espandere l'accesso alle cure e rafforzare la gestione dei nostri centri sanitari".