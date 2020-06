© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si lavora perchécontro ilsia prodotto. Ad affermarlo è, membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità () e Consigliere del ministro Speranza, nel corso di un suo intervento alla trasmissione Agora su Rai 3.Sul fronte del vaccino, Ricciardi afferma chee il riferimento diretto è al progetto dell'in collaborazione con un'azienda di: "se vanno le cose bene inpotremmo avere lenaturalmente anche quelle per gli italiani".Il medico è tornato anche sulle, definendo la risposta sugli"inaccurata e sbagliata": "La trasmissione da asintomatici è invece, tipica di questo virus e proprio ciò lo differenzia da Sars e Mers". Poi ha difeso l'Organizzazione "sono colleghi sotto pressione da mesi" - affermando cheSu una possibile, Ricciardi non si è sbilanciato - "nessuno può esser certo al 100%" - ma l'ipotesi "che il virus sparisca la riteniamo improbabile" e "per affrontare un possibile terremoto".anche sull'e sulla possibilità che i primi casi apossano essere comparsi già lo scorso ottobre: "sono soloe non c'è nessuna certezza. Probabilmente meritano di essere approfondite ma secondo me non sono affidabili".