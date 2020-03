(Teleborsa) - In Italia "c'è un barlume di speranza. Negli ultimi due giorni abbiamo visto un minor numero di nuovi casi e di morti, ma è ancora molto, molto presto" per eventuali valutazioni ottimistiche.



Lo ha detto la portavoce dell'Oms Margaret Harris parlando con i giornalisti a Ginevra sull'evoluzione dell'epidemia di coronavirus in Italia.



Secondo quanto riferisce Sky News, la portavoce ha ricordato che l'85% dei casi di coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore sono stati in Europa e negli Stati Uniti.



Particolare accento è stato posto agli USA dove, ricorda la portavoce, si sta assistendo a una "grande accelerazione" nel numero di casi. Da qui il rischio che il Paese possa diventare il prossimo epicentro dell'epidemia.