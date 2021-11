Omicron, O'Leary conferma programma voli Ryanair

Martedì 30 Novembre 2021, 17:30







(Teleborsa) - Il CEO di Ryanair, Michael O'Leary, ha annunciato che la compagnia irlandese non sospenderà i voli a causa dei contagi prodotti in Europa dalla variante Omicron e prevede che le prenotazioni continueranno ad avere un trend positivo nelle prossime settimane.



Secondo O'Leary, il quale ha parlato in una conferenza stampa a Lisbona, non ci sono motivi per impedire alle persone vaccinate o con un PCR negativo di viaggiare. Tuttavia, il CEO di Ryanair si è detto preoccupato per il rischio che alcuni Paesi possano introdurre restrizioni ai viaggi come conseguenza della presenza della nuova variante di Covid-19.