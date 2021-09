Omer, valore della produzione a 27 milioni di euro nel 1° semestre

1 Minuto di Lettura

Venerdì 10 Settembre 2021, 20:15







(Teleborsa) - Omer - società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario - ha registrato un valore della produzione pari a circa 27 milioni di euro nel primo semestre del 2021, con un EBITDA pari a circa 8 milioni di euro e un EBITDA margin pari a circa il 29%. La Posizione Finanziaria Netta Consolidata è risultata pari a circa 3 milioni di euro, mentre il backlog è pari a 132 milioni di euro.



"Tali valori sono in linea con le guidance indicate in fase di IPO, con un valore della Produzione 2021 atteso pari a circa 53 milioni di euro e un EBITDA Margin pari a circa il 27%", scrive la società nella nota sui conti. Non è stato fornito un confronto con dati precedenti per il fatto che Omer elabora e comunica, in questa occasione, per la prima volta, dati semestrali consolidati.



"Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre del 2021, che sono in linea con le guidance annunciate dalla società in sede di IPO e che ci rendono confidenti del raggiungimento degli obiettivi indicati per il 2021 - ha commentato l'AD Giuseppe Russello - Ci fa inoltre piacere constatare come, a poco più di un mese dalla quotazione, avvenuta il 4 agosto, gli investitori continuino a mostrare un forte interesse e apprezzamento nei confronti della società".







(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)