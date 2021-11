OMER, risultati in crescita nei nove mesi

(Teleborsa) - OMER, società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha chiuso i primi nove mesi con un Valore della produzione risultato pari a circa 41 milioni di euro. L'Ebitda è pari a circa 12 milioni e l'Ebitda margin (rapporto tra Ebitda e Valore della Produzione) è pari a circa il 28%.

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata è positiva ed è risultata pari a circa 11 milioni di euro.

Il backlog, elaborato non prendendo in considerazione le opzioni future non ancora esercitate sui contratti acquisiti (cd "soft backlog"), è pari a 129 milioni. Tali valori - spiega la società in una nota - "sono in linea con le guidance indicate in fase di IPO, con un Valore della Produzione 2021 atteso pari a circa 53 milioni ed un Ebitda Margin pari a circa il 27%".