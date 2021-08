Omer, debutto positivo all'AIM Italia

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Debutto al rialzo per il titolo Omer sull'AIM Italia di Borsa Italiana che guadagna il 2,35% a 3,48 euro.



Omer, azienda che opera a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, rappresenta la ventunesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 152 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.



In fase di collocamento Omer ha raccolto 22,1 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 25,4 milioni. Il flottante al momento dell'ammissione è del 22,61% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 97,75 milioni.

Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di Omer ha detto: "Oggi muoviamo il primo passo verso la quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Da oltre trent'anni ci occupiamo della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria destinata all'allestimento dei treni. Il nostro obiettivo è di accelerare l'espansione continuando la rivoluzione green che si concretizza in prodotti rispettosi dei parametri ESG. Infine voglio ringraziare personalmente i dipendenti di Omer gli investitori e i nostri consulenti".