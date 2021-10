1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Salvatore Ombra è stato confermato alla presidenza di Airgest, società di gestione dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi.



Ombra era già in carico dal 16 agosto 2019 quando era subentrato al dimissionario Paolo Angius.



In precedenza, aveva ricoperto il ruolo di presidente di Airgest dal luglio del 2007 al gennaio del 2012.



