(Teleborsa) - Tranei luoghi di lavoro, etc., sono 450 le misure legislative approvate a livello nazionale in poco meno di un anno. Unche ha disorientato il Paese. Produzione normativa, dunque, letteralmente esplosa in scia allaL'ufficio studi della CGIA - che ha redatto l'elaborazione - tiene comunque a precisare che tra le 450 norme conteggiateche, sempre in questo periodo, sono stati approvati anche dalle Regioni e dagli Enti locali.Uncomposto da migliaia e migliaia di pagine che ha travolto tutticreandonon pochi problemi interpretativi, soprattutto ai piccoli imprenditori che si stanno ancora districando tra un groviglio di disposizionilegislative, spesso in contraddizione tra loro e in costante cambiamento, perché in buona parte correlate alla "colorazione" della propria Regione.La Pubblica Amministrazione (PA) più prolifica in materia normativa è stata il. Seguono lacon 86, ilcon 37,con 36, ilcon 35 econ 8.