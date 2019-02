Olivetti, polo digitale del Gruppo Tim, si è aggiudicata due dei cinque lotti nell'ambito della 30esima edizione della gara Consip per la fornitura di sistemi di stampa multifunzione. In base alla convenzione, Olivetti potrà sottoscrivere con le Pubbliche Amministrazioni e le aziende a loro collegate accordi per il noleggio pluriennale «full service» di 10.500 stampanti, per un valore economico complessivo di circa 30 milioni di euro. In particolare, Olivetti fornirà due tipologie di prodotti di fascia media, la multifunzione A4 d-Copia 5514MF e la multifunzione A3 d-Copia 5000MF, che affiancheranno gli altri modelli già disponibili attraverso il Portale Acquisti di Consip. In coerenza con l'approccio «digital» del Gruppo Tim, «costantemente focalizzato sull'offerta di una customer experience superiore, Olivetti realizza l'ingegnerizzazione delle proprie soluzioni Managed Print Service fornendo, oltre all'hardware, un software per la gestione e la razionalizzazione della stampa anche da remoto» spiega una nota.

