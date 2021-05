13 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - la postazione di lavoro intelligente per la casa e l'ufficio

Dalla collaborazione tra le due aziende con IO.T Solutions nasce una soluzione innovativa che coniuga benessere, tecnologia e produttività mettendo al centro la qualità della vita delle persone

Olivetti, digital farm per le soluzioni IoT del Gruppo TIM, dà vita insieme a Tecno alla prima postazione di lavoro intelligente per la casa e l'ufficio. Nasce così SINTESI, una soluzione innovativa pensata per rispondere alle nuove necessità quotidiane e reinterpretare l'ambiente di lavoro nelle modalità più attuali, anticipando le esigenze future.

La famiglia di prodotti SINTESI si compone infatti di una seduta ergonomica, la postazione super accessoriata UNICA e l'app che gestisce l'intero "ecosistema" realizzata da IO.T Solutions. Dall'insieme di queste componenti nasce una soluzione che facilita l'attività lavorativa quotidiana, in casa e in ufficio, mettendo al centro la persona e le sue esigenze: dai sensori per misurare la qualità dell'aria alle luci ambientali che seguono gli orari del giorno, dalle cuffie che cancellano il rumore al monitor che non affatica la vista fino all'avviso che segnala quando è il momento di fare una pausa.

L'integrazione tra la piattaforma software e l'app di IO.T Solutions e il dispositivo hardware di Olivetti rendono la soluzione "intelligente" e consentono di gestire numerose funzionalità, facendo perfino dialogare la postazione con l'headquarter aziendale, i server centrali o le piattaforme condivise.

"Un ritorno alle origini, mi sembra di ripercorrere come è nata la P40, uno dei primi prodotti Tecno pensati per l'uomo in una logica tecnologica", ha affermato Giuliano Mosconi, Presidente e Amministratore Delegato di Tecno.

"Il mercato della Smart Home, come rappresentato dal Centro Studi TIM, ha elevate potenzialità al punto che si stima raddoppierà il giro d'affari in pochi anni in Italia, fino a superare il miliardo di euro entro il 2023", ha dichiarato Roberto Tundo, Amministratore Delegato di Olivetti, INDICANDO CHE "questo settore rappresenta un banco di prova fondamentale e il lancio di SINTESI è un importante risultato, che evidenzia anche la capacità delle tre aziende di fare sistema mettendo a fattore comune le reciproche competenze".

"Oggi lanciamo l'ecosistema casa-ufficio dove la tecnologia è al servizio dell'uomo per aiutarlo a gestire meglio il lavoro a casa e quello in ufficio con il prodotto UNICA e l'app SINTESI, che permette di utilizzare i servizi di e-building in modo più semplice", ha affermato Tommaso Mosconi, General Manager IO.T Solutions.

L'iniziativa è stata presentata oggi nel corso dell'evento digitale "Discover SINTESI" - svoltosi presso la "Casa Blu", hub tecnologico di Olivetti a Ivrea.