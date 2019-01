L'olio lubrificante usato è un rifiuto pericoloso per l’ambiente e per la salute dei cittadini ma, se adeguatamente gestito, può trasformarsi in un’importante risorsa economica. Proprio per migliorare il processo di gestione e raccolta dell’olio lubrificante usato da parte delle imprese è stato siglato oggi a Roma il Protocollo d’intesa tra Confindustria e il Conou (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati) che dà il via a CircOILeconomy.

In Italia il valore economico dell’olio usato è rilevante, il recupero annuo è pari a 186.000 tonnellate e il 99% di queste viene avviata a riciclo tramite rigenerazione, con un significativo risparmio sulla bilancia energetica del Paese. Da 100 chili di olio usato con il processo di rigenerazione si possono ricavare 65 chili di olio base rigenerato e dai 20 ai 25 chili di gasolio e bitume. Attualmente circa il 30% del mercato italiano di lubrificanti è costituito da basi rigenerate. L'Italia è quindi già uno dei paesi più virtuosi in questo senso. Tra l'altro più del 50% di questi oli viene utilizzato per il funzionamento dei motori delle automobili e dei macchinari industriali. Per cui il recupero non è complicato. Sensibilizzare comunque ulteriormente le imprese alla corretta gestione di questo rifiuto è un ulteriore passo per rendere l’intera filiera sempre più efficiente.

«Il Protocollo d’intesa firmato oggi con Confindustria – spiega il Presidente del Conou, Paolo Tomasi – è un contributo concreto alla crescita economica e sostenibile delle imprese. CircOILeconomy intende infatti formare gli imprenditori, che hanno a che fare con un rifiuto complesso da gestire, sulle norme e le procedure da seguire per il suo corretto stoccaggio. In questo modo migliorerà la qualità dell’olio usato raccolto, potrà essere reso più performante il processo di rigenerazione e crescerà la resa della produzione di olio base rigenerato, rendendo le imprese sempre più protagoniste di un sistema virtuoso di economia circolare».Il progetto – del quale è responsabile Riccardo Piunti, vicepresidente Conou – prevede un roadshow che farà tappa nelle principali città italiane, con un fitto calendario di incontri rivolti alle imprese per supportarle nell’adempimento degli obblighi di legge relativi alla gestione dell’olio usato. Per le aziende diventare “ambasciatori” di buone pratiche di gestione di un rifiuto pericoloso si traduce in vantaggi sotto forma di brand reputation, affidabilità e nuove opportunità di business: praticare scelte attente all’ambiente e alla sostenibilità economica facilita i rapporti con le istituzioni, la pubblica amministrazione e le associazioni del settore. Gli incontri formativi, realizzati presso le sedi territoriali di Confindustria, hanno anche lo scopo di mettere in contatto tra loro rappresentanti e responsabili ambiente delle maggiori imprese produttrici di olio usato, istituzioni competenti, concessionari Conou e aziende di rigenerazione, per rendere la filiera sempre più coesa.«La firma dell’accordo – commenta il presidente del gruppo Tecnico Industria e Ambiente di Confindustria, Claudio Andrea Gemme - rappresenta l’ennesima iniziativa che abbiamo assunto per sostenere presso il nostro tessuto produttivo i nuovi modelli di business improntati all’economia circolare. Siamo convinti che grazie al lavoro che stiamo portando avanti con tutte le Istituzioni competenti, anche sovranazionali, e alle iniziative che coinvolgono direttamente le nostre imprese, come quella odierna, l’economia circolare costituirà sempre più un fattore centrale sia per il benessere diffuso che per la competitività delle nostre industrie».Il 98% della raccolta degli oli usati lo scorso anno è stato gestito dalle oltre 70 imprese del Conou, distribuite in tutto il territorio nazionale, che si occupano della rigenerazione dell’usato per produrre nuovi basi lubrificanti. Il processo di rigenerazione permette di riciclare l’olio usato raccolto, producendo una base con caratteristiche simili a quelle degli oli di prima mano derivati dal greggio.