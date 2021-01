© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, programmate da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto 2021. La notizia della definitivai fa il giro del mondo e viene subito smentita.Il Times aveva scritto ieri della definitivadi ospitare i Giochi Olimpici, già rinviato dalla data originaria nel 2020, l'anno dello scoppio della pandemia. Una fonte vicina al governo giapponese, onoltre, riferiva al quotidiano britannico della possibilità dicome sede delle Olimpiadi alla prima data utileUna notizia subito, il vicecapo di gabinetto Manabu Sakai, il quale ha ammesso che il governo dovrà prendere una decisione sulla sicurezza, aggiungendo "rimaniamo determinati a fare quanto è in nostro potere e di andare avanti con l'organizzazione dei Giochi".Anche ilha assicurato che i Giochi si faranno, piuttosto si sta pensando ad una riduzione del numero di spettatori. Affermazione in linea con quanto affermato dal Premier giapponese Yoshihide Suga, che ha parlato di speciali misure anti-Covid per le Olimpiadi.