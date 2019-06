© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Oggi, lunedì 24 giugno, a Losanna (Svizzera) in occasione della 134/a sessione delverrà finalmente svelata la città che ospiterà lela candidatura che potrebbe riportare i Giochi nel nostro paese dopo quelli di Torino del 2006 cancellando la delusione per la rinuncia di Roma a concorrere per le Olimpiadi estive del 2024. Ma c'è un ultimo ostacolo da superare: battere la candidatura concorrente dicon il nome della città vincitrice che sarà reso noto alle 18.00: 83 gli elettori, 42 i voti necessari per vincere. Ancora tanti gli indecisi e sono proprio loro che decideranno la "partita".Ovviamente, esclusi dalle votazioni isi asterrà il presidente Bach. Sia Milano-Cortina sia Stoccolma-Are propongono budget operativi per circa"il 20% in meno rispetto alle città candidate del 2018 e del 2022", rivela il rapporto della Commissione di valutazione del Cio, pubblicato lo scorso maggio. Ma mentre l'Italia ha presentato per tempo tutte le garanzie finanziarie richieste, soprattutto quella del Governo, nota dolente per la Svezia a cui ancora nei giorni scorsi sono stati richiesti "chiarimenti" da parte delUn fattore, non secondario, che potrebbe convincere quanti ancora non hanno deciso