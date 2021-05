19 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Olidata riunitosi il 18 maggio, ha avviato una discussione sulle proposte per sviluppare segmenti verticali dell'attività, cin particolare verso la digitalizzazione, ed ha confermato alla Presidenza Riccardo Tassi, riconoscendone il

costante impegno e per dare continuità in favore all'azienda, anche relativamente alle trattative in corso per la ricerca di partnership industriali che favoriscano la crescita e il rilancio dello storic marchio italiano.



Il Consiglio ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza agli Amministratori Edoardo Colombo, Robert Hassan, Caterina La Rosa, Flavia Marzano, Maria Lamelas Godinez ed ha conferito a Edoardo Colombo la delega alle Relazioni con le istituzioni e con gli investitori, in considerazione della sua esperienza nell'ambito dell'innovazione e della trasformazione digitale e delle competenze espresse nell'attività svolta negli anni, operando come advisor con la Pubblica Amministrazione e con le Imprese.