Olidata, accetta proposta gruppo imprenditori Centro Italia

Ultimo aggiornamento: 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione disi è riunito oggi per esaminare alcunerelative alla sottoscrizione delldeliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti riunitasi lo scorso 10 gennaio.Il CdA ha pertanto deliberato dioperante in prevalenza nel Centro Italia le cui strategie sono state ritenute maggiormente in linea al piano industriale di Olidata. Da subito il gruppo imprenditoriale, il quale ha ricevuto dal Consiglio ampia delega per l'esecuzione dele nel prosieguo lo assisterà anche nella fase die nel processo per ilin Borsa.Il Consiglio ha inoltre deliberatoal prezzo di, comprensivo di eventuale sovraprezzo, che saranno offerte in opzione agli aventi diritto, ed ha deliberato di affidaree l'incaricoe per il ruolo di "Sponsor".