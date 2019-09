Oktoberfest, Unicredit prevede nuovo record per consumo di birra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A mezzogiorno di sabato 21 settembre, quando a Monaco si apriranno i cancelli dell'edizione numero 186 dell', verrà pronunciata ancora una volta la famosa frase "O'zapft is!" (Si spilla!).. Una Mass di birra (un litro) costerà in media 11,6 euro: 36 centesimi o il 3,2% in più rispetto al 2018.. L'indice è basato sul costo di due Mass di birra, mezzo pollo allo spiedo ("Hendl" nel dialetto locale) e un biglietto per il trasporto pubblico (andata e ritorno) e rientra nell'ambito dell'analisi UniCredit "Oktoberfest 2019: un nuovo record di liquidità?" pubblicata oggi. Sebbene il prezzo dei biglietti per il trasporto pubblico sia rimasto invariato, quello del pollo e della birra è aumentato del 3,2% rispetto all'anno scorso. Se ne deduce che, nel 2019, al Wiesn l'inflazione segue un ritmo molto più rapido rispetto all'inflazione dei prezzi al consumo in Germania, che è rimasta ben al di sotto del 2%."Nel complesso, l'aumento dei prezzi non sembra influire sul consumo di birra da parte dei visitatori", spiega, economista di UniCredit autore dell'analisi, grazie anche al cambiamento nella struttura demografica dei visitatori dell'Oktoberfest. Tra il 2000 e il 2014, il numero di visitatori dell'Oktoberfest sotto i 30 anni è calato di 17 punti percentuali, mentre la quota di visitatori sopra i 30 anni è aumentata del 43%. Poiché i visitatori di età superiore hanno generalmente più disponibilità economica, possono permettersi l'aumento annuale dei prezzi della birra all'Oktoberfest più agevolmente.