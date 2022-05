Ok Germania a stop petrolio russo, il ministro Habeck: siamo pronti

Lunedì 2 Maggio 2022, 17:00







(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, ha aperto alla possibilità di inserire tra le sanzioni contro la Russia anche lo stop alle importazioni di petrolio russo. Habeck prima del Consiglio straordinario Ue sull'energia ha spiegato che la Germania è riuscita a ridurre la sua dipendenza dal petrolio della Russia e ora "non è contro una messa al bando del petrolio russo: siamo pronti a faro". Il ministro ha comunque aggiunto che se ci fosse qualche in mese in più per prepararsi a una mossa simile sarebbe meglio.