Oil & Gas, Contango si fonde con Independence Energy

(Teleborsa) - Independence Energy, società controllata da KKR Energy Real Assets, e Contango Oil & Gas, società texana quotata a Wall Street, hanno annunciato oggi che hanno stipulato un accordo definitivo per fondersi. La transazione sarà all-stock e l'operazione, approvata all'unanimità dai CdA di entrambe le società, creerà una compagnia petrolifera e del gas "diversificata e a bassa leva finanziaria, focalizzata sul consolidamento".

Al completamento della transazione, gli azionisti di Independence deterranno circa il 76% e gli azionisti di Contango deterranno circa il 24% della società combinata. Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni di Contango di 5,62 dollari del 7 giugno 2021 e in base ai termini della transazione proposta, la società combinata avrà una capitalizzazione iniziale di circa 4,8 miliardi di dollari e un enterprise value di circa 5,7 miliardi di dollari.

"Si tratta di una fusione molto vantaggiosa per gli azionisti di Contango, in quanto fornisce un sostanziale aumento di valore e di dimensione, e un costo del capitale inferiore - ha affermato John Goff, chiarman di Contango - Il desiderio di KKR di posizionare l'azienda combinata come la loro piattaforma principale a lungo termine per concentrarsi sul consolidamento del settore è una testimonianza di ciò che il team Contango ha creato".

