Oil Company, conti sopra le attese per Exxon e Chevron

(Teleborsa) - Conti oltre attese per le big statunitensi del petrolio Exxon Mobil e Chevron.



Exxon ha chiuso il 3° trimestre con utili in aumento del 57% a 3,97 miliardi di dollari, pari a 1,46 USD per azione, che superano ampiamente gli 1,22 dollari attesi dagli analisti. Ricavi in aumento del 25% a 76,61 miliardi e superiori ai 73,55 miliardi del consensus.



Chevron ha chiuso lo stesso periodo con utili più che raddoppiati a 4,05 miliardi di dollari, pari a 2,13 USD per azione, superando le attese che indicavano un EPS di 2,06 dollari. I ricavi sono aumentati a quasi 44 miliardi, in aumento rispetto ai 36,2 miliardi di un anno prima, ma leggermente sotto le attese di 46,7 miliardi. © RIPRODUZIONE RISERVATA