Oggi la 68ª Giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -domenica 14 ottobre, in tutta Italia lasotto l'alto patronato del presidente della Repubblica. Al centro delle manifestazioni previste in tutta Italia il tema dellaargomento che merita attenzione e impegno da parte delle istituzioni, delle parti sociali, delle forze politiche come priorità per il nostro Paese per unache coinvolge e riguarda tutti.- Secondo i dati Inail tra ilrisultano la categoria più a rischio, con un incremento di infortuni del 2,2% (da circa 167.000 a 191.000), più che triplo rispetto a quello medio."Ecco perché, in occasione della 68ª Giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro che si celebra oggi, si è voluto rimarcare che la salute e la sicurezza sul lavoroin un momento storico in cui l'incertezza e la preoccupazione sono diventate una costante,dice Franco Bettoni, presidente nazionale ANMIL- Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro