Oggi in orbita il nuovo satellite COSMO-SkyMed

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Importante missione di lancio dalla base spaziale di Kourou nella Guyana Francese, dove alle 9:54 ora italiana il vettoresi solleverà dalla rampa per portare in orbita cinque satelliti, tra i quali la nuova unità di seconda generazione della costellazione, che si aggiunge ai quattro satelliti già operativi, costruitie lanciati fra il 2007 e il 2010, consentendo di applicare tecnologie radar avanzate per affinare l'osservazione del pianeta di notte e in presenza di copertura nuvolosa.L'altro carico utile di primaria importanza è, il satellite scientifico dell'per lo studio dei pianeti extrasolari che coinvolge 11 Paesi europei, con il supporto rilevante dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'industria e degli enti di ricerca italiani. Il telescopio di CHEOPS è stato progettato dai ricercatori dell'INAF di Padova e di Catania e realizzato dall'industria italiana con Leonardo, Thales Alenia Space e Media Lario. CHEOPS indagherà natura e caratteristiche dei circa quattromila esopianeti finora individuati, come ha spiegato- direttore dei programmi scientifici dell'ESA. Gli altri tre piccoli satelliti portati in orbita dal vettore Soyuz sonodell'ESA, che servirà a testare direttamente in orbita il software per il controllo satellitare. Prodotti dalla Francia, EyeSat avrà il compito di studiare la Via Lattea e ANGELS rappresenta l'avanguardia di una nuova costellazione di nanosatelliti.