(Teleborsa) -servicer specializzato nella gestione di crediti performing e non performing, hae gestito oltre 200 milioni di euro di fatture commerciali. La società controllata dele guidata da Roberto Nicastro ha quindi chiuso il 2020 in positivo, non risentendo della crisi covid."Il 2020 è stato un anno molto intenso da tanti punti di vista - ha dichiarato il- abbiamo acquistato attraverso veicoli di cartolarizzazione portafogli di crediti NPL per oltre 160 milioni, composti principalmente da crediti verso pubbliche amministrazioni, procedure concorsuali e altri crediti commerciali. I nostri veicoli fintech (tra cui la piattaforma di reverse factoring), in cui investono banche ed altri investitori istituzionali, hanno intermediato e gestito oltre 200 milioni di euro di fatture commerciali dando respiro a tante PMI".Nell'ultimo trimestre Officine CST hain differenti settori: una delle principali multiutility italiane, un leader del settore telco ed uno dei principali gruppi bancari. "Questo ci fa entrare in maniera positiva nel 2021 e mostra la nostra capacità di produrre soluzioni personalizzate e di adattarci alle esigenze dei clienti e del mercato - ha aggiunto Gesa - Ad esempio, nel 2020 abbiamo incrementato la nostra presenza nella gestione di portafogli di UTP finanziari con soluzioni specifiche rispetto all'attuale contesto economico e regolamentare".Officine CTS, nel 2021, punterà sull'attività di. "Sui crediti verso pubblica amministrazione, la, entrata in vigore lo scorso primo gennaio, avrà un impatto sull'operatività delle banche; per questo abbiamo approntato nuove soluzioni gestionali per supportare gli istituti di credito nell'adattarsi alle nuove regole, oltre a proporci come interlocutore per rilevare i crediti vs le pubbliche amministrazioni incagliate o con ritardi di pagamento strutturali", ha spiegato Gesa.