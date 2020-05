Officina Stellare si aggiudica due progetti per Comet Interceptor e Tokamak JT-60SA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Officina Stellare, PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana e leader nella strumentazione opto-meccanica nei settori dell'Aerospazio e della Difesa ha ricevutoper lo sviluppo di sistemi opto-meccanici complessi.Il p, assegnato dal(Istituto di Fotonica e Nanotecnologie di Padova) consiste nella conduzione di uno studio preliminare sulla(Entire Visible Sky coma mapper) che avrà il compito di mappare per immagini l'intero cielo in prossimità della testa di una cometa, rivelando i cambiamenti della struttura delle polveri e dei gas nella sua prossimità. La strumentazione sarà utilizzata a bordo di un modulo spaziale nell'ambito dell'innovativa e avveniristica missione dell(Agenzia Spaziale Europea), denominata, che lascerà la terra con il nuovo Ariane 6 nel 2028 e sfrutterà, come unica fonte di energia, quella dei pannelli solari di bordo.Il, assegnato dal(Ricerca Formazione Innovazione), riguarda la progettazione delutilizzato per uno strumento diagnostico installato all'interno del, potenziale fonte di energia sicura, ecosostenibile e praticamente inesauribile. Il sistema opto-meccanico che Officina Stellare progetterà avrà il delicato compito di raccogliere i fotoni diffusi da un raggio laser che attraversa il plasma (Thomson Scattering Edge System), fornendo importanti informazioni sulla fisica del sistema.