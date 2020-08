Officina Stellare sbarca negli USA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Officina Stellare, PMI innovativa vicentina, annuncia ilcon l'avvenuta, società a responsabilità limitata con sede legale registrata in Delaware e sede operativa in Virginia.Officina Stellare Corp.,, sarà guidata dal co-fondatore e responsabile Business Developmentche ricoprirà il ruolo dioccupandosi della gestione e dell'avvio operativo della struttura."L'apertura della controllata negli Stati Uniti segna una nuova tappa fondamentale nel processo di crescita di Officina Stellare - ha commentato- il mercato americano ha contribuito fin dall'inizio allo sviluppo dell'aienda e ancora oggi rappresenta uno dei mercati strategici più rilevanti per i settori della Ricerca Scientifica, delle nuove tecnologie per le comunicazioni, dello Spazio e della Difesa".