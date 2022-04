Officina Stellare, patto parasociale sull'82% del capitale

Martedì 12 Aprile 2022, 20:15







(Teleborsa) - Officina Stellare, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, ha comunicato la stipula di un patto parasociale tra gli azionisti Virgilio Holding S.p.A., Astro Alliance S.r.l., MIRAK Enterprise S.r.l. e Gino Bucciol, titolari complessivamente di una partecipazione costituita da 4.677.690 azioni, ovvero l'82,44% del capitale.



Il patto ha durata pari a cinque anni e prevede impegni di consultazione per la presentazione e voto della lista di candidati per la nomina dell'organo amministrativo. Sono state vincolate le azioni di titolarità dei pattisti alla data di sottoscrizione del patto, nonché quelle che saranno detenute dagli stessi a decorrere dalla data di efficacia e per tutta la durata dello stesso.