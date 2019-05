Officina stellare mette a fuoco la rotta per Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La società veneta, specializzata nella progettazione e produzione dd'eccellenza, ha deciso di crescere eL'azienda di Sarcedo, nel vicentino, di cui è atteso, ha avviato in questi giorni le attività propedeutiche alla, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese.Il Ceo e co-fondatore di Officina Stellare,ha commentato la scelta societaria affermando "siamo una PMI innovativa che ha raggiunto risultati di rilievo, orasul mercato AIM Italia pere diventare una vera e propria space factory riconosciuta a livello mondiale".L'obiettivo, spiega sempre il numero uno della società, "è quello di crescere in tempi rapidi e rafforzare così il nostro ruolo di leadership nel mercato della New Space Economy".Officina Stellare è stata, attuale presidente,che ricopre il ruolo di Chief Business Development Officer, ai quali si è aggiunto nel 2012 il socio e consigliere Fabio Rubeo. L'azienda italiana si distingue nel settore come una delle poche società al mondo con disponibilità interamente in-house di tutte le conoscenze e le capacità necessarie allo sviluppo, alla realizzazione e alla messa in funzione dei propri prodotti. La società annoveracome lail(Korea Astronomy and Space Institute) e, oltre a molti dei principali player internazionali corporate e governativi del mercato aerospaziale e del mercato della difesa (Us Air Force, Aeronautica Italiana, aziende del gruppo Leonardo).