Officina Stellare, contratto con ESA per stazione di terra IZN-1

(Teleborsa) - Officina Stellare, società vicentina leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa - rende noto di aver sottoscritto in data odierna, un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), per la fornitura del prototipo di un modulo di ottica adattiva scalabile per la stazione di terra IZN-1, che verrà installata a Tenerife (Spagna).



Il sistema di ottica adattiva sarà concepito per gestire i segnali di comunicazione ottica e quantistica e vedrà il coinvolgimento delle società controllate da Officina Stellare, Dynamic Optics e ThinkQuantum.



Il contratto, firmato nel quadro del programma ESA ARTES SCYLIGHT Strategic Programme, ha un valore complessivo di 1,5 milioni di euro, con durata 24 mesi.

La nuova commessa completa l'offerta di Officina Stellare relativa alle infrastrutture ottiche di terra per le future telecomunicazioni sicure e ottiche, confermando il posizionamento dell'azienda tra i player più rilevanti a livello internazionale.