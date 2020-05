Officina Stellare, accordo per realizzazione sistema ottico progetto TAO

(Teleborsa) - Officina Stellare sigla l'Innovation Project Agreement finalizzato alla realizzazione di un sistema ottico per la Comunicazione Laser (TAO, Telescope embedded Adaptive Optics system).



L'obiettivo del progetto TAO - spiega una nota - è implementare un sistema di ottica adattiva su un telescopio di medie dimensioni, progettato specificatamente per la realizzazione di collegamenti di comunicazione ottica, al fine di rispondere alle nuove esigenze di velocità, sicurezza e diffusione del trasporto di dati richiesti dal mercato della New Space Economy.



Il prodotto finale verrà proposto sul mercato come soluzione "pronta alluso" per la comunicazione laser bidirezionale Spazio-Terra e proposto alle aziende del settore delle telecomunicazioni © RIPRODUZIONE RISERVATA