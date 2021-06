Office Depot in grande rialzo su offerta Staples per ramo di azienda

(Teleborsa) - Spicca il volo The Odp, che si attesta a 48,1, con un aumento del 7,92%. L'azienda americana di vendita al dettaglio di articoli per ufficio beneficia dell'offerta da 1 miliardo di dollari del diretto concorrente Staples (tramite la controllante USR Parent) per acquisire la linea "consumer" dell'azienda (compresi i negozi e i siti web di Office Depot e OfficeMax).

L'offerta ammonta a circa 18,27 dollari per azione. Il corrispettivo in contanti rappresenta circa il 43% del prezzo medio di chiusura degli ultimi 30 giorni, pari a 43,21 dollari al 2 giugno 2021. Staples aveva già tentato di acquistare Office Depot, ma l'acquisizione da 6,3 miliardi di dollari era stata annullata nel 2016 a causa dall'antitrust. Staples, sostenuta da Sycamore Partners, ci aveva riprovato a gennaio 2021, questa volta per circa 2,1 miliardi di dollari.

Staples non crede ci saranno problemi per l'operazione proposta oggi. "A novembre 2020, Staples ha richiesto le necessarie approvazioni antitrust per acquisire la società e ha compiuto progressi sostanziali rispondendo alle richieste di documenti delle autorità - ha sottolineato in una nota - Con la piena collaborazione di Office Depot, siamo fiduciosi che le parti saranno in grado di ottenere rapidamente alle necessarie approvazioni antitrust".

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 48,92 e successiva a quota 51,28. Supporto a 46,56.

(Foto: © Andreistanescu | Dreamstime.com)