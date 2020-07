© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A maggio rallenta la caduta degli(-84mila) in Italia e quella degli-229mila), generati dal lockdown, ma, che chiedono un posto di lavoro (+307mila). E' la fotografia dell'del mercato del lavoro di maggio, checommenta con una certa p"Maggio - sottolinea l'associazione dei commercianti - segna l'avvio del percorso di ritorno alla nuova, della quale solo in parte si possono oggi indovinare le caratteristiche. Permane, comunque, ancora"."Il- prosegue - si conferma, soprattutto per i dipendenti con contratto a termine, segmento in larga parte responsabile della riduzione mensile di circa 84mila occupati. Queste dinamiche, peraltro, sono compresse dal blocco dei licenziamenti e dal massiccio ricorso alla Cassa integrazione e ai Fondi di solidarietà"."Senza un'accelerazione della ripresa - afferma Confcommercio - diventa"."Un segnale prezioso e confortante - sottolinea - è il pure(6mila unità su aprile), a segnalare che, nonostante la cappa di incertezza, vi sia voglia di fare impresa e di scommettere sul futuro".