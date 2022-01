Ocugen in rally su efficacia vaccino Covaxin contro variante Omicron

(Teleborsa) - Ocugen, startup biotecnologica quotata al Nasdaq, e Bharat Biotech, azienda indiana che opera nel campo delle biotecnologie, hanno annunciato che un'iniezione di richiamo del loro vaccino Covaxin (contro il Covid-19), somministrato sei mesi dopo il ciclo a due dosi, neutralizza entrambe le varianti Omicron e Delta del coronavirus. Lo studio è stato condotto presso l'Emory Vaccine Center di Atlanta sulla base del sangue raccolto da 13 individui, 28 giorni dopo la loro iniezione di richiamo. Lo studio sarà pubblicato sul server pre-print medRXiv nei prossimi giorni.

"L'impatto globale di Omicron ci mostra che la lotta contro il Covid-19 continua e siamo incoraggiati dal fatto che questi dati dimostrino il valore di Covaxin come vaccino primario e di richiamo - ha affermato Shankar Musunuri, presidente e CEO e di Ocugen - Questi risultati mostrano come un vaccino ad ampio spettro abbia la capacità potenziale di affrontare le sfide della salute pubblica in continua evoluzione come nuove varianti e mutazioni".

Ottima la performance di Ocugen, che si attesta a 4,404 con un aumento del 5,86%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,575 e successiva a 4,854. Supporto a 4,296.