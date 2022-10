Ocse, superindice conferma rallentamento crescita nei maggiori Paesi

Martedì 11 Ottobre 2022, 13:30







(Teleborsa) - Economia ancora in rallentamento nei principali Paesi, sia industrializzati, sia emergenti. Lo confermano gli indicatori anticipatori della congiuntura, compresi nel leading indicator, pubblicati dall'Organizzazione OCSE.



Per il mese di settembre, il superindice che anticipa di 6-9 mesi le tendenze economiche future, si è attestato a quota 98,6 in lieve calo dai 98,8 punti del mese precedente. Cala l'indicatore dell'Eurozona a 98,3 punti da 98,6. Tra i paesi membri, in Francia l'indicatore lima a 98,2 da 98,3 punti, mentre in Germania scende a 98,1 da 98,6. In Italia, il leading indicator cala a 97,7 da 98 punti.



L'indicatore economico anticipatore del Giappone è stabile a 100,5 punti, quello degli Stati Uniti scende a 98,5 da 98,6 e quello della Gran Bretagna a 95,7 punti da 96.