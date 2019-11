OCSE ritocca stime PIL Italia 2019 ma crescita globale debole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -da parte dell'dellee conferma delle previsioni per il 2020, con una marginale accelerazione nel 2021, anche se in Italia "la crescita resta debole sullo sfondo di una bassa fiducia".L'Ocse nell'rivede da zero ale previsioni per il, conferma ala stima pere prospetta una. Secondo il rapporto la"daràall'attività attraverso unae degli oneri sociali, assieme ai maggiorie agliper le imprese".Le misure a carico dei conti pubblici e la crescita esterna più bassa faranno, però, aumentare ilfino al, dal 136% previsto quest'anno, con una. Ilè stimato ale il prossimo e poi alLadi quest'anno e il prossimo dovrebbe. "Si prevede che la crescita in Italia riparta molto gradualmente. L'incertezza sul commercio globale e la minore domanda esterna continueranno a pesare sull'export e sugli investimenti delle aziende", indica l'Ocse.. Per mettere il debito pubblico su un sostenuto cammino di discesa, soprattutto nelle aree che sono rimaste indietro rispetto al resto del Paese, indicano gli economisti dell'Ocse, è necessario attuare "un credibile piano fiscale di medio termine, assieme ad ambiziose riforme strutturali". Iincludono unache razionalizzi la spesa pubblica,e il mantenimento del legame tra età di pensionamento e aspettativa di vita (). Tutto questo libererebbe risorse per, per investimenti pubblici etra generazioni, sottolinea il rapporto. Gli introiti statali vanno sostenuti con la(detrazioni e agevolazioni), soprattutto se si tratta di sussidi dannosi per l'ambiente e con la. Questo – indica l'Ocse – permetterà al Governo die didel sistema di tassazione. L'obiettivo di migliorare in modo durevole e inclusivo i redditi e gli standard di vita richiede poi che l'Italia aumenti la produttività e l'occupazione.Più in generale, l'Ocse nella sua analisi macroeconomica spiega che la c, in una. Nell'Outlook economico semestrale riduce ancora le stime del, portandoleprevisto solo due mesi fa e dal 3,4% indicato a maggio. Perè confermato un aumento del, dopo la revisione al ribasso di 0,3 punti di settembre e per illa previsione iniziale è di un marginale miglioramento alDi tutta evidenza la: l'Ocseprevede ora solo un aumento del, con cui quindi la (ex) locomotiva europeaper la crescita tra i maggiori Paesi l'anno prossimo.Sono, penalizzati dalla guerra commerciale che hanno loro stessi scatenato con Cina e UE.A livello mondiale, si tratta del, sottolinea la capo-economista Ocse. La preoccupazione maggiore è che "il peggioramento delle prospettiveche non sono stati affrontati". Il mondo è alle prese con ile lae con un quadro dele della geopolitica sempre più lontano dall'ordinamento multilaterale. "Sarebbe un errore considerare queste trasformazioni come fattori temporanei che possono essere affrontati con la politica monetaria o fiscale: sono strutturali. In mancanza di una chiara direzione di politiche su questi quattro argomenti,", ammonisce la capo-economista. Nell'insieme. Del resto, il, mentre imperversano le tensioni tra USA e Cina resta, con una crescita ridottaquest'anno, in livelloi, cui seguirà una modesta ripresa nel 2020-21. La fiducia delle imprese continua a calare, soprattutto nel manifatturiero, dove pesa molto la guerra commerciale.