Ocse, PIL in picchiata nei Paesi G20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico () certifica la caduta del Prodotto interno lordo a livello globale, come un crollo senza precedenti, nel secondo trimestre dell'anno. L'organizzazione di Parigi conferma l'impatto della pandemia die deieffettuati per contenerne la diffusione.E, riguardo all'aggregato del PIL complessivo del G20 segnala un -6,9% rispetto ai tre mesi precedenti e -9,1% su base annua. L'Ocse ricorda che nel primo trimestre del 2009, il più duramente colpito dalla recessione seguita alla crisi subprime, il PIL del G20 segnò un calo trimestrale dell'1,6%.L'India si colloca in cima alla lista dei Paesi più colpiti con un -25,2%. Seguono la Gran Bretagna con -20,4% e il Messico con -17,1%.Inil PIL è scivolato del 12,8% rispetto ai tre mesi precedenti quando si era registrato un calo del 5,5%. Giù inoltre Francia (-13,8%) e Germania (-9,7%).La Cina, invece, è l'unica grande economia tornata a crescere, con un +11,5% nel secondo trimestre.