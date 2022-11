OCSE, PIL 3° trimestre rallenta a +0,4%

Lunedì 21 Novembre 2022, 15:00







(Teleborsa) - Economie Area OCSE in frenata nel 3° trimestre dell'anno. Il PIL dell'area registra un incremento dello 0,4% a fronte del +0,5% registrato nel 2° trimestre, portando la variazione dal periodo pre-Covid (quarto trimestre 2019) a +3,7%.



Nel 3° trimestre la crescita è stata più lenta per quasi tutti i Paesi del G7: ancora positiva Stati Uniti +0,6%, Canada +0,4% , negativa per Giappone -0,3% e Regno Unito -0,2%. Fra le economie dell'Eurozona, la Germania registra un aumento dello 0,3%, mentre l'Italia e la Francia segnano rispettivamente un +0,5% ed un +0,2%.



Nel complesso dell'UE si registra una espansione del PIL dello 0,2% (da +0,7%), mentre nell'Area Euro un aumento dello 0,2% (da +0,8%).



(Foto: © Tomas Griger | Dreamstime)