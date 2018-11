Ocse: frena il Pil nel terzo trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati non molto incoraggianti, quelli diffusi dall'Ocse. Nel terzo trimestre del 2018 la crescita del Pil reale nella zona Ocse è scesa allo 0,5% rispetto allo 0,7% del trimestre precedente. Si tratta di dati provvisori pubblicati oggi dall'Organismo per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale con sede a Parigi.Tra i Sette Grandi, fa sapere l'Ocse, il Pil si è contratto in Giappone e in Germania (rispettivamente dello 0,3% e dello 0,2% rispetto allo 0,8% e allo 0,5% del trimestre precedente). La crescita del Pil è rallentata in modo marginale anche negli Usa (0,9% contro 1%) e in Italia (0% contro 0,2%) ma è accelerata leggermente in Gran Bretagna (0,6% contro 0,4%) e in Francia (0,4% contro 0,2%).Il dato è rallentato anche nell'Unione europea e nella zona euro rispettivamente allo 0,3% e allo 0,2% rispetto allo 0,5% e allo 0,4% del trimestre precedente.